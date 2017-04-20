Bolu'da yüz binlerce alabalık doğayla buluşacak

Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan üretim istasyonunda, 12 kuluçka makinesinde 36 ön büyütme ve 4 de büyütme tankları içerisinde yetiştirilen 12 bini mercan alabalığı 420 bin yavru kentteki dere ve göllere bırakılmayı bekliyor.

Orman ve Su İşleri 9. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istasyonun Abant alası olarak bilinen balığın korunması ve devamının sağlanması için kurulduğunu belirtti.

Karaağaç, istasyonda özel olarak Abant alası üretimi yapıldığını anlatarak, "Derelerdeki Kırmızı Benekli alabalıkların da hangi deredeyse anaçlarının toplanması, sağılması ve yavru elde edilerek aynı dereye bırakılması işlemini de yapacağız." diye konuştu.

Tesisin bir milyon kapasiteli olduğunu ve salım için prosedürlerin tamamlanmasını beklediklerini kaydeden Karaağaç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yıl yaklaşık 500 bin adet yavru elde edeceğiz. Balıkların büyük çoğunluğunu Abant'ta bulunan göle bırakacağız. Bunun yanı sıra bu rakımda yer alan iç göllerimize de Abant alası salımı yapacağız. Abant alasının yaygınlaştırılması ve devamının sağlanması için çalışmalarımız sürecek." AA