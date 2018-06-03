Bisikletseverler şenlikte buluştu

"Hiçbir şey için geç değildir" ve "Herkes bisikletli olsun" sloganlarından ilham alınarak yapılan etkinlik, Ayvansaray'da Bisikletli Mekan'da gerçekleştirildi.

Etkinlikte, sağlıklı ve ekonomik bir ulaşım aracı olarak görülen bisikleti, bisikletli ulaşımı teşvik etmek ve desteklemenin amaçlandığı belirtildi.

Organizasyonda bisikletle ilgili pek çok soruya cevap veren bisiklet masaları kuruldu, "Kitap Okuyan Bisikletli Çocuk" çalışmasına katılan ve 30 saat kitap okuyan 14 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Şenlikte, şair Afacan Dilekçi ve yazar Tamer Dursun kitaplarını imzaladı. Çalışmaya destek olan müzisyenler de mini konser verdi.

Etkinlikte görevli Sema Simav, şunları söyledi:

"Bisikletin yaşamın içinde daha çok yer almasını istiyoruz. İnsanın kendisiyle ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi dönüştürme, iyileştirme ve barışçıl hale getirmede çok güçlü gördüğümüz bisikletin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Çünkü bisiklet bizim için bunu sağlayan tek araç. Bisikletin sadece spor veya tur atmak için kullanılan araç olmaktan çıkıp, sıradanlaşmasını istiyoruz."

Sema Simav, asıl hedeflerinin ortak geleceğe katkı olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Kitap Okuyan Bisikletli Çocuk çalışmasıyla aynı mahallede birlikte yaşadığımız çocukların hayatına küçük de olsa katkı sağlayabilmeyi amaçlıyoruz. Çünkü hem pedal çeviren hem de okuyan, düşünen, soran ve anlamaya çalışan çocukların daha güzel bir gelecek hayalimize bizleri bir adım daha yaklaştıracağına inanıyoruz."

Kaynak: AA