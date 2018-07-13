Bisikletle Türkiye'yi dolaşarak Afrika'yı anlatacak

İstanbul'da mahalle sakinlerinin kendisine aldığı bisikletle Türkiye turuna çıkan Senegalli öğrenci Mustafa Ndiaye, uğradığı her şehre Afrika'nın selamını götürüyor ve insanların kafasındaki Afrika imajını değiştirmeyi amaçlıyor.

Bisikletine "Kusti" adını verdi

Türkiye turuna çıkan Mustafa Ndiaye, 3 ay boyunca "Kusti" adını verdiği bisikletiyle ülkenin dört bir yanını gezmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 2 yıl önce otostopla birçok şehri dolaşan Ndiaye, bu yolculuğa çıkmadan önce tedirgin olmasına rağmen, çok güzel insanlarla karşılaştığını, daha sonra da bu yolculuğu bisikletle yapma kararı aldığını anlattı.

Bisikletini yaşadığı mahallenin cami cemaati aldı

İstanbul'da yaşadığı Orhantepe Mahallesi'ndeki Kahramanlar Cami cemaatinin kendisine aldığı bisikletle Türkiye'yi gezen Ndiaye, uğradığı her şehre "Afrika'nın selamını" götürüyor ve çektiği fotoğraf ve görüntüleri de Afrikalılara ulaştırmak için çaba sarfediyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi olan ve lise eğitimini de Türkiye'de alan Ndiaye, üniversitesinden başladığı yolculuğuna Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu ile devam ediyor.

"İnsanların kafasındaki Afrika imajını değiştirmek istiyorum"

Mustafa Ndiaye, yolculuktaki en büyük amacının insanların medyadan Afrika hakkında öğrendiği tutarsız bilgileri değiştirmek olduğunu söyledi.

Yol boyunca sohbet ettiği kişilere "Afrika hakkında neler biliyorsunuz?" sorusunu sorduğunu anlatan Ndiaye, "Bakıyorum bildikleri kulaktan dolma bilgiler mi yoksa gerçekten araştırıp bakılan bilgiler mi. Ona göre yanlış olanları birinci ağızdan anlatıyorum. Sohbetlerimde mutlaka Afrika'yı anlatırım. Birinci amacım bu" dedi.

"Bir sponsorum varsa o da Türk insanıdır"

Mustafa Ndiaye, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu süreçte bir sponsorum yok desem yeridir. Bir sponsorum varsa o da Kartal arka mahallesi (Orhantepe Mahallesi). Burada Türkiye'nin her yerinden Karadeniz'den, Doğu'dan her yerden insan var. Bu projeyi duyduklarında birlikte para toplayıp yolculuğa çıkacağım bu bisikleti bana aldılar. Bu benim için çok dokunaklı. Daha sonra bu projeyi duyan herkes yardımcı oldu. Okuduğum İstanbul Şehir Üniversitesi de yardımını esirgemedi. Arkamda olduğunu belirttiler. Bir sponsorum varsa o Türk insanıdır, o mahalledir."

"Burası öğrencilerin kurduğu her hayale ulaşabileceği bir yer"

Seyahati boyunca karşılaştığı ilginç olay ve farklı tepkileri sosyal medya hesaplarından paylaşacağını belirten Ndiaye, "Bizim insanımız da görsün, buranın insanı da görsün ki dışarıda hala iyi insanlar var" ifadesini kullandı.

Ndiaye, eğitim için Türkiye'yi tercih etmeyi düşünen öğrencilere de çağrıda bulunarak, öğrencilerin Türkiye'de hiçbir şekilde sıkıntı çekmeyeceğini belirtti. "Burası öğrencilerin kurduğu her hayale ulaşabileceği bir yer" dedi.

"Türk halkı memleketimizi hiç aratmadı"

Senegalli Ndiaye, kendisini ve arkadaşlarını Türkiye'de 7 yıldan bu yana misafir eden Türk halkına teşekkür ederek, "Memleketimizi hiç aratmadılar. Muhakkak daha nice insanın desteğini göreceğim" diye konuştu.

Ndiaye, 3 ay sürecek yolculuğunu tamamladıktan sonra eğitimi sebebiyle İstanbul'a dönecek.

Kaynak: AA