Bilecik'teki tarihi konaklar, turizme kazandırılıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesi, Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı bölge olması özelliğiyle, her köşesinde tarihi izler taşıyor. İlçedeki 50 tarihi konağın ise turizme kazandırılması hedefleniyor.

Restorasyon çalışmaları nedeniyle her sokağından testere ve çekiç sesleri yükselen ilçede, eski yerleşim bölgelerinden Camii Kebir ve Camii Cedid mahallelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen 150 konaktan 50'sinin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

Zamana direnen, iklim ve kültürel yapıyla uyumlu, kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 2-3 katlı, cumbalı konaklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait proje ile Osmaneli Belediyesi tarafından yeniden hayata döndürülecek.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 23 konağın restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Yıl sonuna kadar 50 konağın restorasyon çalışmasını tamamlamayı hedefliyoruz. Projeyi turizm anlamında çok önemsiyoruz. Bu proje bittiğinde, Osmaneli, bir Safranbolu kadar olmasa bile ona yaklaşmış olacak" dedi.

Restore edilmiş konak sayısı 70 olacak

İlçede tescilli 150 konak bulunuyor. Bunlardan 20'si restore edildi.

Yeni proje ile yıl sonunda bu sayı 70 olacak. Şahin, "Geriye kalan konakların bir kısmı kullanabilir vaziyette. Onların da restorasyon işlemleri önümüzdeki yıllarda yapılacak" diye konuştu.

Restorasyon işlemleri tamamlandıktan sonra konakların 3'ü müze olarak hizmet verecek. Şahin, çalışmalarla ilgili şunları anlattı:

"Yöresel yemeklerin yapılıp sunulduğu, özellikle bayanların işlettiği işletmeler olacak. Yöresel Lefke bezi, ayva lokumu, çok farklı reçeller yapacağız. Kolyeler, masa örtüleri, el sanatları ürünleri sergilenecek. 2018 sonu bizim için kırılma noktası. İnşallah 2019 yılının başından itibaren Osmaneli, yoğun bir şekilde turist almaya başlayacak."

Kaynak: AA