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Batman'da 'Teröre Lanet Kardeşliğe Davet' yürüyüşü

Batman'da düzenlenen Teröre Lanet Kardeşliğe Davet yürüyüşüne katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütleri PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ile hain saldırılarını protesto etti.

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Batmanda Teröre Lanet Kardeşliğe Davet yürüyüşü

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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur Sen) Batman Şubesi öncülüğünde 100'ü aşkın sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen yürüyüş, Batman Belediyesi önünde başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile terör örgütleri PKK, DEAŞ'ın hain saldırılarını lanetledi.

"Kahrolsun terör ve terör destekçileri"

Mitinge katılan bedensel engelli Vedat Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırılarından duyduğu rahatsızlığı ifade ederek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

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Terörü lanetleyen Çoban, "Bugün Batman'da terörü lanetliyoruz, şiddetle kınıyoruz, kahrolsun terör ve terör destekçileri. Türkiyemize sahip çıkalım, ülkemize hep birlikte sahip çıkalım. Artık yeter terör istemiyoruz. İlimizde, bölgemizde ve ülkemizde ve Müslüman coğrafyasında teröre karşı hep beraber ayaklanmamız gerekiyor. Tüm halkımızı yurttaşlarımızı bu direnişe onlara karşı siper olmaya terörü şiddetle kınamaya davet ediyorum." diye konuştu.

Terörün her türlüsüne karşı omuz omuza olunması gerektiğini kaydeden Türkiye Beyazay Derneği Batman Şubesi Başkanı Ayla Işık ise Batman halkı olarak, tekrar teröre karşı omuz omuza tek yürek olarak alanda bulunduklarını belirtti.

Işık, "Ülkemiz üzerinde oynanan bütün oyunlar bellidir. Bu oyunu bozmak adına, halkın birlik ve beraberliğini göstermek için bölge ve Batman halkı olarak teröre karşı tek yürek buradayız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Ethem Çetinkaya da Türkiye'nin birlik ve beraberliği, bayrak, devletim geleceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak için yürüyüşe katıldığını anlattı.

"Kahrolsun terör örgütleri" diyen Sadettin Uğur da "Birlik ve beraberliğimizi hiç kimseye bozamayacak. Türkiye'yi kimse alamayacak." dedi. 

Etiketler: teröre lanet kardeşliğe davet yürüyüşü, batmanda teröre tepkiler, Batman
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