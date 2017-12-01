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Atık jeotermal suyla sera işletiyor

Hava sıcaklığı eksi derecelere düşse dahi sera atık jeotermal su sayesinde artı derecelerde oluyor.

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Atık jeotermal suyla sera işletiyor

Konutların ısıtılmasında kullanılan jeotermal su ile serasında soğuk havaya rağmen çilek yetiştirmeye başladı.

Seranın sahibi Adnan Perçin: "Dışarıda hava sıcaklığı eksi 7 dereceyken, jeotermal suyla seramız gece ilerleyen saatlerde artı 12 derecede oluyor" dedi.

Sera sahibi kurduğu 2 bin metrekarelik serayı atık jeotermal suyla ısıtıyor.

Toprak yerine Hindistan cevizi kabuğundan yapılan "kokopit" kullanıyor.

Perçin, "2 bin metrekarelik serasını Afyonkarahisar'ın Sandıklı şehir ısıtmasındakii jeotermal suyu kullanarak ısıtıyor. 

Bir çok sebze yetiştiren perçin son olarak serasına çilek fideleri de ekledi.

Aralık ayının sonunda hasat yapmayı planlayan çiftçi, serasında 75 bin fidesi olduğunu belirtiyor.

 

Kaynak AA

Etiketler: sera, jeotermal su, çilek
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