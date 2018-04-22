Atatürk'ün çocuk sevgisi Genelkurmay arşivlerinde

Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Atatürk'ün Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki az bilinen fotoğraflarını paylaştı.

Çocuk sevgisi hayatının her döneminde kendini gösterdi

Yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun "çocuk" diye hitap eden Atatürk'ün çocuk sevgisi hayatının her döneminde kendini gösterdi. İster yurt içi gezilerinde ister aile sohbetlerinde olsun Atatürk'ün yanında mutlaka çocukları görmek mümkündü.

Ziyaretleri sırasında çocuklarla yakından ilgilenen, sohbet eden Atatürk'ün Adana'da bir okulu ve Türkkuşu uçuş alanını ziyareti sırasında çekilen fotoğraflar, Genelkurmay'ın paylaştığı albümde yer aldı.

Fotoğraflardan birinde Atatürk, Yalova'da tanışarak tedavisini üstlendiği ve okula başlamasını sağladığı çoban Mustafa ile Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde görülüyor.

Atatürk’ün manevi kızı Ülkü ile fotoğrafları da paylaşılan albümde var.

Kaynak: AA