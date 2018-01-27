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Buradasınız : » » Arapça ders kitabını Braille alfabesine çevirdi

Arapça ders kitabını Braille alfabesine çevirdi

Görme engelli 18 yaşındaki Huzeyfe Aydın, görme engellilerin kendisi gibi zorluk çekmemesi için 12. sınıf Arapça ders kitabını Braille alfabesine çevirip ücretsiz dağıtıyor.

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18 yaşındaki Huzeyfe Aydın hayata gözlerini bir engelli olarak açtı. Ailesinde engelli yok, doğup büyüdüğü çevrede de yok.

Hep ilk ve zorlu süreçleri yaşamak zorunda kaldı.

Aydın, kendisi gibi görme engelli arkadaşları için kolları sıvadı.

Görme engelli Aydın, azmi ve çalışkanlığıyla örnek oluyor

Yaşadığı zorlukları onların da yaşamaması için Arapça ders kitabını Braille alfabesine çevirdi.

Şimdi bu kitabı kendisine ulaşan tüm görme engelli arkadaşlarına ücretsiz olarak gönderiyor.

İlkokuldan mezun olup kendi isteğiyle Adapazari Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yerleştiğini belirten Huzeyfe Aydın, "4 yıl orada eğitim aldım. İmam Hatip Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun olup. Hukuk Fakültesi'ne tam burslu olarak yerleştim" dedi.

Huzeyfe, görme engelini okumak ve faydalı olmak için bir engel olarak görmeyen araştırmacı bir genç...

Aydın, üniversiteye başlar başlamaz da harekete geçitiğini belirterek,

“Özellikle arapçanın görme engellilere aktarımı konusunda çok fazla kaynak bulamadık. Bu kaynak eksikliğini çözmemiz gerekiyordu. Onunla beraber bazı çalışmalar fikirler düşündük. Araştırmamızla başladı. surec en son baktik herbirini yapabiliyoruz ilerledik ilerledik yurtdisindan yurtiçinden destekler aldik en son dizi aşamasını filistinli tanıdığımızla sağladık” şeklinde konuştu.

Şimdi, zorlu bir çalışmayla hazırlanan Arapça ders kitabı hazır, görme engellileri bekliyor.

Ailesinin, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin desteğiyle liseyi bitiren Aydın, ilk tercihi olan hukuk fakültesini tam burslu olarak kazandı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ders kitabı, braille alfabesi, Arapça
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