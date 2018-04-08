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Arakanlı çocuğu Türk vekil sünnet etti

Myanmar'dan kaçan Müslümanların kaldığı kamplarda incelemeler yapan heyette bulunan AK Parti'nin doktor milletvekili İsmail Tamer, 6 yaşındaki Nurşahin Hasan'ı sünnet etti.

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Arakanlı çocuğu Türk vekil sünnet etti

Myanmar'daki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların olduğu kampları ziyaret eden milletvekilleri ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) yetkililerinden oluşan heyet, AFAD'ın Balukhali'de kurduğu sahra hastanesinde incelemeler yaptı.

Heyette bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, ameliyat önlüğü, eldiven ve maske giyerek, 6 yaşındaki Nurşahin Hasan'ı sünnet etti.

Operasyon sırasında, yine doktor olan AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da ameliyat kıyafetlerini giyerek Tamer'e yardımcı oldu.

Annesi de sahra hastanesinde görev yapan Nurşahin Hasan, operasyon öncesi ve sırasındaki uslu görüntüsüyle dikkat çekti.

Bir ara gözleri dolan anne Saliha Hasan'ı, operasyon sırasında odada olan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan teselli etti. 

Operasyonun ardından, "Oldu da bitti maşallah. Geçmiş olsun" diyen Tamer, yardımını ileride de sürdürmek için çocuğun kimlik bilgilerini aldı.

"Çok duygulu ve anlamlı bir sünnet"

Tamer, operasyondan sonra yaptığı açıklamada, genel cerrahi uzmanı olduğunu belirterek, "Binlerce ameliyat yapmışımdır ama bugün yaptığım sünnet benim için çok çok özel. Çok daha duygulu ve anlamlı bir sünnet olmuştur" dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: myanmar, ismail tamer, Arakan, AK Parti
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