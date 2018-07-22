Antalya'da 600 yıllık düğün alayı geleneği sergilendi

Antalya Akseki Ceceler Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Şalgam Çayırı Yaylası'nda düzenlediği festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Develerle kervan oluşturuldu

Geleneksel kıyafetlerin giyildiği, yöresel türkülerin söylendiği festivalde, develerle kervan oluşturuldu, 600 yıllık gelin alma ve düğün gelenekleri sergilendi.

Gösterilerin ilgiyle izlendiği programda, davetlilere yöresel yemekler ikram edildi.

600 yıllık gelenekler yaşatılıyor

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan Ceceler halkının Akseki'ye gelerek 600 yıllık geleneklerini ve kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal da bir arada doğup, ekmeklerini kazanmak için çeşitli illere göç eden Ceceler halkının geçmişe ışık tuttuğunu belirtti.

"Birlik ve beraberliğimizi her zaman yaşatacağız"

Uysal, birlik ve beraberliğin bozulmaması temennisinde bulundu.

"Derneklerimiz ile birlik ve beraberliğimizi her zaman yaşatacağız. Araçlarınızla 750-800 kilometre yol yaparak bu şenliğe katılıp gelenek ve göreneklerinizi yaşatmanız bu gücün en büyük göstergesidir."

"Amacımız kültürel faaliyetlerimizi devam ettirmektir"

Dernek Başkanı Osman Yüksel de festivalle, gelenek ve görenekleri yeni kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını anlattı.

Aydın, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya ve Antalya'dan yaklaşık 2 bin kişinin festivalde bir araya geldiğini ifade eden Yüksel, "Amacımız kültürel faaliyetlerimizi devam ettirmektir. 600 yıl önce atalarımız gelini at veya deve üzerinde getirirlermiş. Biz de o gelenekleri hatırlatmak istedik. Örf ve adetlerimizi yeni nesillere ve gençlere aktarıyoruz. Şenliklerimizin daha yıllarca devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Ayrıca festivalde, başarılı 55 öğrenci de bilgisayar, kitap ve kırtasiye malzemeleriyle ödüllendirildi.

Kaynak: AA