Annesinin hayalini gerçekleştirdi

6 yaşında piyano çalmaya başlayan Nazlı Hacıalioğlu, başarısıyla Avusturya'da kendinden söz ettiriyor. Nazlı'nın başarı hikayesinin arkasında ise annesi var.

Nazlı'nın annesi Mine Hacıalioğlu'nun en büyük hayali piyanist olmakmış. Bu isteğine 6 yaşındaki kızını yönlendirmiş ve onun başarılı olması için yıllarca çabalamış.

Nazlı Avusturya tatilinde Mozarteum Konservatuvarı'nın bölüm başkanı ile tanışınca piyanoya daha sıkı bağlanmış. Öğrenci olarak girdiği konservatuvarda şu an öğretmenlik yapıyor.

Kaynak: TRT Haber