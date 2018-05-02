Anadolu yer sincapları Ağrı Dağı'nda

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan Ağrı Dağı, Türkiye'nin yaban hayatı açısından en önemli merkezlerinden biri. Bölgede, başta kuş türleri olmak üzere yırtıcılar, memeliler ve sürüngenler yaşıyor.

Bölge, aynı zamanda, nadir rastlanan türlerden olan Anadolu yer sincaplarının da yuvası.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, bu sincap türünün geniş bir coğrafyada yaşayan fakat pek rastlanmayan bir tür olduğunu söyledi.

"Bunlar genellikle Kafkasya bölgesinden başlayıp Irak, Suriye taraflarına ve Filistin'e kadar uzanmakta olan bölgede bulunan bir hayvan türüdür. Türkiye'de ise genellikle İç Anadolu bölgesi ile Kars, Erzurum, Iğdır ve Ağrı tarafında yaşamaktadır."

Anadolu yer sincapları, özellikle su ve nemden uzak kurak bölgeleri tercih ediyor. Özellikle bu mevsimde görülmelerinin sebebi, yılın yarısını kış uykusunda geçirmeleri.

Beslenme için ağırlıklı olarak otları yiyorlar ama yiyecek bulamadıklarında sümüksü böceklerle ve kuş yavrularıyla besleniyorlar.

Daha iyi bir toprak yapısının olmasını sağlıyorlar

Türkoğlu, yer sincaplarının doğaya birçok faydası olduğunu söyledi.

"Bu sincaplar toprağın havalanmasını ve koridorların oluşmasını sağlayarak daha iyi bir toprak yapısının olmasını sağlıyor. Ağrı Dağı'nın bu tür hayvanlara yaşam alanı sunmasının nedenini, bereketli topraklarının flora, fauna ve besin zinciri açısından zengin olmasına bağlıyoruz."

Yaban hayatı fotoğrafçıları için uygun bir konu

Bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan İdris Demirel, özellikle bahar aylarında görülebilen yer sincaplarıyla ilgili fotoğraf çalışması yaptıklarını anlattı.

"Bölgede birbirinden farklı yaban hayvanları ve kuş türlerine yönelik fotoğraf çalışmaları yapıyoruz. Sincaplar da fotoğrafladığımız türler arasında yer alıyor. Sincap fotoğrafı çalışmalarımızda çok iyi görseller elde ediyoruz. Yaban hayatı fotoğrafçıları ve doğa fotoğrafçıları için oldukça güzel bir konu. Doğa fotoğrafı tutkunları Ağrı Dağı eteklerinde, Iğdır'da ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bu hayvanlarla ilgili fotoğraf çalışması yapabilir."

Kaynak: AA