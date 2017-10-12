Tokat'ın Niksar ilçesinde "altın ceviz" yarışması düzenlendi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde düzenlenen yarışmada jüri, 38 farklı ceviz çeşidi ile katılan 16 üreticinin ürününü tadı ve rengine göre değerlendirdi.

Yarışmada dereceye girenler, yarın yapılacak ceviz çalıştayında açıklanacak.

Kaymakam Selami Kapankaya, Niksar'ı cevizde marka haline getirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Niksar'da cevizciliğin geliştirilmesini istediklerini dile getiren Kapankaya, "Ceviz, ithal ettiğimiz bir tarım ürünüdür. Dolayısıyla bunu ülkemizde yetiştirip insanlarımızın istifadesine sunmamız lazım. Niksar eskiden bu yana cevizciliğin merkezi olmuş. Gerek kendi yetiştirdiği özel aromalı ve her yerde aranan özel çeşitleri, gerekse son yıllarda aşılı fidanlar dikilmek suretiyle Niksar cevizde marka olma yolunda hızla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Ticaret odasınca Niksar cevizine coğrafi işaret alındığına işaret eden Kapankaya, şunları kaydetti:

"Amacımız Niksar cevizinin Türkiye'de, hatta dünyada isim sahibi olması, üretimimizin talepleri karşılayacak şekilde çoğaltılması, nihai noktada üreticilerimize gelir getirici bir noktaya ulaşmasıdır. Altın ceviz seçmesinde seçtiğimiz cevizler, yerli ürünlerdir. Yerli ürünler, aroması itibarıyla bizim için önemli. Bunların yaşamasını ve geleceğe taşınmasını istediğimiz için bu yarışmayı yapıyoruz."

Programa Belediye Başkan Vekili Recep Kezer, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Namık Özdüzgün ile ceviz üreticileri katıldı.