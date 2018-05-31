Ağacı kesilen çocuk gözyaşlarını tutamadı

Düzce'de ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Doruk Tuzcu, okula giderken her gün önünden geçtiği ağacın kesildiğini görünce ağacın kökünü severek ağlamaya başladı. Küçük çocuğun hüzünlü anlarını annesi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Küçük çocuğun, kesilen ağacını okşayarak, "Seni niye kestiler" diye ağlaması sosyal medyada hızla yayıldı.

Görenleri hüzünlendiren video kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Ağlayan çocuğu annesi teselli etmeye çalışsa da, başarılı olamadı.

Kaynak: TRT Haber