  • 31 MAYIS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.518
    EURO 5.284
  • BIST 100920.97
    ALTIN 189.474
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ağacı kesilen çocuk gözyaşlarını tutamadı

Ağacı kesilen çocuk gözyaşlarını tutamadı

Düzce'de her gün öperek yanından geçtiği ağacın kesildiğini gören çocuk, önce çok sinirlendi, sonra gözyaşlarını tutamadı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Düzce'de ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Doruk Tuzcu, okula giderken her gün önünden geçtiği ağacın kesildiğini görünce ağacın kökünü severek ağlamaya başladı. Küçük çocuğun hüzünlü anlarını annesi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Küçük çocuğun, kesilen ağacını okşayarak, "Seni niye kestiler" diye ağlaması sosyal medyada hızla yayıldı.

Görenleri hüzünlendiren video kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Ağlayan çocuğu annesi teselli etmeye çalışsa da, başarılı olamadı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: düzce, ağaç, çocuk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER