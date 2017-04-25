8 endemik bitki türü başka bölgelere taşındı

Yalova'nın Altınova ilçesinde yapılacak Karadere Barajında su altında kalacak endemik 8 bitki türü başka bölgeye taşınarak koruma altına alındı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce ülke genelinde yatırımı planlanan baraj ve göl alanı altında kalacak risk altındaki tıbbi, aromatik ekonomik değeri olan endemik, lokal ve nesli tehlikedeki bitkilerin korunması kapsamında Yalova'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, endemik 8 bitki türünün taşınma işlemi tamamlandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Yalova Şube Müdürü Nevzat Alğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te Karadere Barajı göl alanında kalacağı belirlenen 8 endemik türünün taşınma işleminin tamamlandığını söyledi.

Alğan, "Oradan elde ettiğimiz tohumlar ile ilgili Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile istişaresini yaptık. Bu 8 endemik türün tohumları alınarak burada çimlenmeleri sağlandı.Amacımız özellikle Bakanlığın Türkiye genelinde yaptığı çalışmalardan biri endemik türlerin korunması, kollanması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. 8 endemik türün korunması için ve sürdürülebilmesi için 2 yer tespit edildi ve buralara nakilleri gerçekleştirilmiştir." dedi.

"Bu iki türün İstanbul ve Yalova’da olması bizim için de önem taşıyor"

Nakil için üretimin de olması gerektiğini belirten Alğan, şunları kaydetti:

"Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde bu bitkilerin tohumlarından da bitki elde ettik. Yani tohumdan fide ürettik aynı zamanda. Fidelerden de nakiller gerçekleştirildi. 8 endemik bitkinin nakil işlemleri tamamlandı. Bu vesile ile endemik türlerimizi de korumuş olduk. Bunun yanında izleme çalışması da yapıyoruz. Konusunda uzman ekibimiz nakilleri tamamlanan bitkilerin kontrolünü periyodik olarak yapıyor. Bu ürün gerçekten oraya adaptasyon oldu mu, çoğalmaları başladı mı bunun kontrolü yapılıyor."

Bunlar arasında sadece İstanbul ve Yalova'ya özgü endemik iki türün olduğunu aktaran Alğan, "Bu iki tür, Centaurea hermannii (Çatalca Peygamber çiçeği) ve Crocus olivieri (İstanbul çiğdemi) türleridir. Bu iki türün İstanbul ve Yalova’da olması bizim için de önem taşıyor. Bunları başka yerlerde de çoğaltmak istiyoruz. Öte yandan Karadere Barajı göl aynasında 68 familyaya ait 196 bitkinin de toksonu tespit edilmiştir. " diye konuştu.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Süs Bitkiler Bölümünde görevli Dr. Kamil Erken de bitkilerin nakledildiği yerde uyum sağladığını aktararak, "Nakillerini sağladığımız bitkilerin arasında iki tür sadece İstanbul ve Yalova’da görülen bitkiler. Bunların üzerinde özellikle daha çok duruyoruz. Çünkü bunların popülasyon yayılışları dar, birey sayıları az." ifadelerini kullandı.