65 metre yükseklikten ''Zorlu Tıraş''

İstanbul Güneşli'de 65 metre yükseklikteki bir binanın tepesinden zemine doğru dikey yürüyüşle gerçekleştirilen "Zorlu Tıraş" yarışması düzenlendi.

Bir firmanın çıkardığı tıraş makinesi Flex360'ın kullanım kolaylığına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte katılımcılar, 65 metrelik bir binadan serbest dikey yürüyüş yaparak yarıştı.

Dijital ortamda ön elemesi gerçekleştirilen yarışmada finale katılmaya hak kazanan yarışmacılar, gerçekleştirilen etkinlikte heyecanlı anlar yaşadı.

"Ne yaparsanız tıraş daha zor olur"

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan firmanın Pazarlama Müdürü Ilgaz Güler, yarışma fikrinin sosyal medyada başlattıkları ''Zorlu Tıraş'' etkinliğiyle ortaya çıktığını söyledi.

Sosyal medya üzerinden katılımcılara ''Ne yaparsanız tıraş daha zor olur'' diye sorarak, birçok fikir topladıklarını ve House Running fikrini seçtiklerini dile getiren Güler, ''Yeni ürünümüz Flex360, tıraş tecrübesini daha önce hiç olmadığı kadar kolay bir hale getiriyor. Biz de bu kolaylığa vurgu yapmak için yarışmacılarımızın işlerini biraz zorlaştırmak istedik. Yarışmacılardan binanın tepesinden aşağı doğru koşarak ya da yürüyerek tıraş olmalarını istedik. Böylelikle hem ürünümüzün tanıtımına katkı olmasını hem de yarışmacıların heyecanlı ve keyifli vakit geçirmelerini istedik. House Running yaparken dahi yarışmacılar, yeni makinemizin kolay kullanımı sayesinde sorunsuz bir şekilde tıraşlarını olabildiler.'' diye konuştu.

Yarışmaya internet üzerinden yüzlerce kişinin katıldığını belirten Güler, cesaret gerektirdiği ve zaman kısıtlaması olduğu için 10 kişinin yarışmaya katıldığını ifade etti.

"Heyecanı tüm vücudumda hissettim"

Etkinliği firmanın internet sitesinden görerek yarışmaya katılmaya karar verdiğini söyleyen Hasan Ok, ''Yarışma için Balıkesir Gönen'den geldim. Adrenalin dolu ve heyecan verici bir yarışma olduğu için katılmak istedim. Heyecanım anlatılmaz yaşanır. Heyecanı tüm vücudumda hissettim.'' şeklinde konuştu.

Türkiye’de ilk kez bir gökdelenden dikey yürüyüş yaparken tıraş olan yarışmacılara katılımlarından dolayı birer adet Flex360 tıraş makinesi hediye edilirken, jüri tarafından belirlenen ve zorlu koşulda en iyi tıraşı olan yarışmacı, üç tatil ödülünden birine bir arkadaşıyla birlikte gitme hakkı kazandı.