500 yıllık çınar ağacı yıllara meydan okuyor

Serge Mahallesi'nde bulunan 500 yıllık tarihi çınar ağacı asırlara meydan okuyor.

Arapgir Kalesine yakın, Eskişehir vadisine hakim bir noktada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları'nı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak koruma altına alınan 500 yıllık çınar ağacını yerli ve yabancı onlarca turist görmek için bölgeye geliyor.

Malatya'da bilinen en yaşlı ağaçlardan biri olan çevresinde kaynak sularında bulunduğu asırlık çınar ağacı yıllara meydan okuyan ihtişamı ve heybetiyle görenleri hayrete düşürüyor.

Kaynak: İHA