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Buradasınız : » » 500 yıllık çınar ağacı yıllara meydan okuyor

500 yıllık çınar ağacı yıllara meydan okuyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan, 1996 yılında 500 yaşında olduğu saptanarak "Anıt Ağaç" ilan edilen Çınar ağacı, devasa görünümü ve ihtişamı ile dimdik ayakta.

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500 yıllık çınar ağacı yıllara meydan okuyor

Serge Mahallesi'nde bulunan 500 yıllık tarihi çınar ağacı asırlara meydan okuyor.

Arapgir Kalesine yakın, Eskişehir vadisine hakim bir noktada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları'nı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak koruma altına alınan 500 yıllık çınar ağacını yerli ve yabancı onlarca turist görmek için bölgeye geliyor.

Malatya'da bilinen en yaşlı ağaçlardan biri olan çevresinde kaynak sularında bulunduğu asırlık çınar ağacı yıllara meydan okuyan ihtişamı ve heybetiyle görenleri hayrete düşürüyor. 

Kaynak: İHA

Etiketler: malatya, Çınar, ağaç
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