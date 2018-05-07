50 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 20 yıl önce mezun olan Ayşe Er, 4 yıl önce, çocukluk hayali arkeoloji bölümünü okumak için yeniden üniversite sınavına hazırlandı. Sınavı kazanan Er, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümüne yerleşti.

Yeniden üniversite sıralarına dönen Er, bölümü ve sınıfı birincilikle bitirdi. Er, bugün düzenlenen törende diplomasını ve birincilik belgesini Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgan'ın elinden aldı.

Törende konuşan Ayşe Er, hayatının güzel bir dönemini bitirip, yeni bir döneme başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Arkeolojideki eğitimini sürdürmeyi hedeflediğini belirten Er, "Bir nebze başarılı olduysam, bunun sebebini arkeolojiye sevgime ve istikrarlı çalışmama borçluyum. Bir gün uyandığımda aklımdan geçen arkeoloji, hayalden çıkıp gerçeğe dönüşecek diye bekledim. Şu anda bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bu, her şeye değer" dedi.

Arkeoloji bölümüne başladığı yıl, babası Hüseyin Er'in hayatını kaybettiğini, annesi Naciye Er'in felçli duruma düştüğünü anlatan Er, şunları söyledi:

"Babamın yüreğimde bıraktığı boşluğu dolduramadım. Şu an burada beni göremeyişinin burukluğunu yaşıyorum. Arkeolojiyi yüreğime kazan babama sesleniyorum; Benim babam olduğun için sana sonsuz teşekkür ederim."

Kaynak: AA