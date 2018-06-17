Kastamonu Azdavay’da Çatak Kanyonu üzerine kurulan 450 metre yükseklikteki cam terasta bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatili dolayısı ile Azdavay'a gelenler, Çatak Kanyonu'nda bulunan 450 metre yükseklikteki cam terası ziyaret etmeden ilçeden ayrılmıyor. Bölgeyi ziyaret eden birçok tatilci, cam terastan kanyonu izleyip bol bol fotoğraf çektiriyor.

İstanbul'dan ilçeye gelen Hüseyin Karakoca, akraba ziyaretlerinin ardından terasa geldiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Amatör fotoğrafçılık yapmaktayım. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden kurduğumuz fotoğraf grubumuzla Türkiye'nin çeşitli yerlerine fotoğraf turları düzenliyoruz. En yakın zamanda grubumuzla beraber Çatak Kanyonu'na da geleceğiz. Burada sisli havalarda, gün batımında, sabah erken saatlerde ve özellikle sonbaharda çok güzel görüntüler yakalanıyor"

Ferhat Hoşgör ise İstanbul'dan tatil için ilçeye geldiklerini söyledi. Cam terası çok beğendiklerini belirten Hoşgör, "Eşim teras üzerinde biraz tedirgin oldu ama çok güzel bir yer. Birkaç denemenin ardından yükseklik korkusunu yenerek gezmeye başladı. Cam terası çok beğendik" dedi.

Sabri Tomruk da köylerine gelen misafirleri gezdirmek için terasa getirdiklerini söyledi. Cam terasın ilçeye turizm açısından çok büyük katkısı olduğunu söyleyen Tomruk, "Misafirlerim ve ben cam terası çok beğendik. Terasın yapılması ile ilçe turizmimiz hareketlendi. Emeği geçenlere teşekkür ederim’’ dedi.

Kaynak: AA