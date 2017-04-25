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3 bin minik çevreci Van Gölü kıyısını temizledi

"İpekyolu Sahil Şenliği" kapsamında 3 bin öğrenci, Van Gölü kıyısında çöp topladı.

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3 bin minik çevreci Van Gölü kıyısını temizledi

Van'da düzenlenen "İpekyolu Sahil Şenliği" kapsamında 3 bin öğrenci, Van Gölü kıyısında çöp topladı.

İpekyolu Belediyesince gerçekleştirilen şenlik kapsamında İskele Mahallesi'ndeki Yaşar Kemal Parkı'nda toplanan yaklaşık 3 bin öğrenciye, eldiven, maske, poşet, yelek ve şapka dağıtıldı.

Buradan Van Gölü kıyısına giderek temizlik çalışması yapan öğrenciler, topladıkları 40 ton çöpü poşetlere koyarak, belediye görevlilerine teslim etti.

İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı çocuklar yetiştirmek için "Güzel Çevrem Güzel Okulum" kampanyası başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda ilçedeki tüm okullarla ortak çalışma yaptıklarını anlatan Öztürk, "Bu çalışmada öğrencilerimiz sahillerimizi temizledi. Van Gölü'ne sahip çıkmalıyız. Kendi evimizi nasıl temiz tutuyorsak, çevremizi de gölümüzü de temiz tutmalıyız." dedi.

Öztürk, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İlkokul öğrencilerinden Berçem Oktay ise eğlenerek yaptıkları çevre temizliğinin herkese örnek olmasını diledi.

Lise öğrencisi Zülfinaz Gürbüz de büyükten küçüğe el birliğiyle yaptıkları çevre temizliğinden dersler çıkardıklarını anlatarak, herkesin çevreyi temiz tutmasını istedi.

Etiketler: Van, "İpekyolu Sahil Şenliği", 3 bin öğrenci, Van Gölü kıyısı, çöp
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