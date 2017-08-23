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Buradasınız : » » 23 Ağustos 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

23 Ağustos 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 845'nci hafta çekilişi yapıldı. İşte kazandıran numaralar;

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23 Ağustos 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 845'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 13, 19, 21, 24, 29 ve artı 6 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 172 bin 425 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 13 kişi 5 bin 305 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 252 kişi 273 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 279 kişi 28 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 204 kişi 16 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 85 bin 628 kişi 3 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 272 kişi 5 lira 35'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 197 bin 523 kişi ise 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Çankaya, Denizli'nin Merkezefendi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, İstanbul'un Sultangazi ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 299 bin 1 lira 45 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 916 bin 363 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 510 bin 889 lira 25 kuruş aktarıldı.

 

Etiketler: şans topu, şans topu çekildi, 23 Ağustos 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
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