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Buradasınız : » » 22 Şubat 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

22 Şubat 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 819. hafta çekilişi yapıldı.

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22 Şubat 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 819. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 16, 20, 27, 28, 31 ve artı 5 olarak belirlendi.

Şans Topu oyunu çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 721 bin 587 lira 52 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 19 kişi 3 bin 798'er lira, 4 artı 1 bilen 230 kişi 314 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 616 kişi 36 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 813 kişi 17 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 80 bin 64 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 63 bin 533 kişi 5 lira 30'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 215 bin 984 kişi 3'er lira ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 683 bin 703 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 958 bin 519 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 534 bin 509 lira aktarıldı.

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