200 kiloluk dana pişirilirken alev alev yandı

Afyonkarahisar'ın tanıtımı için büyük öneme sahip olan GASTRO Afyon 1. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço Kültür Parkı'nda başladı.

Festivale dünyanın değişik ülkelerinden ve Türkiye'nin farklı illerinden lezzet ustaları katıldı.

Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerinin de ön plana çıktığı festival için getirilen 200 kilogramlık dana pişirilirken bir anda alev alev yandı.

Alev alan 200 kilogramlık danaya ilk müdahaleyi görevliler yaptı. Görevliler başka bir yerden getirdikleri soğuk kül ile alevi söndürmeye çalıştı. Kimi görevliler ise suyla müdahale etti.

Kaynak: AA