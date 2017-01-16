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Buradasınız : » » 16 Ocak 2017 On Numara çekiliş sonuçları

16 Ocak 2017 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara oyununun 754. haftanın çekilişi yapıldı.

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16 Ocak 2017 On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 754'üncü haftanın kazandıran numaraları 4, 6, 7, 11, 13, 18, 23, 27, 29, 34, 41, 45, 50, 51, 52, 59, 67, 69, 73, 74, 75 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 285 bin 274 lira bir kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 105 kişi bin 811 lira otuzar kuruş, 8 bilen bin 654 kişi 115 lira otuzar kuruş, 7 bilen 15 bin 929 kişi 22 lira doksanar kuruş, 6 bilen 96 bin 247 kişi 3 lira doksan beşer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 160 bin 882 kişi ise 3 lira beşer kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 1 milyon 616 bin 532 lira 55 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 758 bin 192 lira 49 kuruş KDV, 422 bin 623 lira 65 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.

Etiketler: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, On numara, Şans Oyunları Vergisi, 16 Ocak 2017 On Numara çekiliş sonuçları
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