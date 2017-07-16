15 Temmuz şehitleri için 2 bin 700 kilometre pedal çevirdiler

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Münih Teşkilat Başkanı Abdurrahman Serdar Çakmak ve beraberindeki 4 kişi, 15 Temmuz şehitleri anısına Almanya'nın Münih kentinden Ankara'ya bisikletle 2 bin 700 kilometre katetti.

Çakmak, yaptığı açıklamada, geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından tek başına Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle geldiğini söyleyerek, "Bu yolculuğumun ana sebebi, 15 Temmuz şehitlerimize, gazilerimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza destek amaçlıydı." ifadesini kullandı.

Bunu geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Çakmak, bu yıl gerçekleştirdikleri bisiklet yolculuğunu ise Avrupa Türk Demokratlar Birliğinin organize ettiğini kaydetti.

Münih'ten, 20 gün önce bu yolculuğa 3 bisikletli, 2 de destek ekibi olarak yola çıktıklarını aktaran Çakmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ,getirdikleri bayrağı Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a teslim ettiklerini ifade etti.

Bisikletle yaklaşık 2 bin 700 kilometre yol katettiklerini kaydeden Çakmak, "Gayemiz, bundan sonraki yıllarda 15 Temmuz şehitlerimizin ve gazilerimizin anısına Münih-Ankara bisiklet turu düzenlemek." dedi.

Her sene çıtayı daha çok yükseltip katılımı daha da çok büyütmeyi amaçladıklarını belirten Çakmak, "Yolculuğumuz sırasında geçtiğimiz 6 ülkede ecdat yadigarı birçok yerimiz ve soydaşlarımız var. Bunlar maalesef unutuluyor. Kamuoyunu bunlara yönlendirmemiz gerekiyor. Buradan transit geçişler yerine soydaşlarımızın, ecdat yadigarlarımızın yalnız olmadığını oradaki halklara göstermemiz gerekiyor. Burada kendimize bir köprü vazifesi payı biçiyoruz." diye konuştu.

Yolculuklarının iki ana teması olduğunu ifade eden Çakmak, hem 15 Temmuz şehitlerinin anısını yaşatmak istediklerini hem de Balkanlar'daki soydaşlar, Müslüman halklar ve ecdat yadigarı yerlerle Türkiye arasında bir köprü olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Çakmak, UETD Salzburg Teşkilat Temsilcisi Hasan Acar'ın, Slovenya'da demiryolundan geçerken bir kaza atlattığını, kendisinin ise Bolu Tüneli çıkışında, elinde bayrak varken dengesini kaybederek bisikletten düştüğünü söyledi.

Kendisinin, Şırnak doğumlu Kürt kökenli bir yurttaş olduğunu belirten Çakmak, bisiklet yolculuğunu birlikte yaptığı Hasan Acar'ın Laz, UETD Münih Şubesi STK ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı Dilşat Hazneci'nin de Uygur Türkü olduğunu aktardı.

Çakmak, "Bizler bu ülkenin birer parçasıyız. Bir ve beraber olduğumuzu, hem PKK terör örgütüne hem FETÖ terör örgütüne, hem DEAŞ terör örgütüne, dış mihraklara bizim birlikteliğimizin hiçbir güç tarafından yıkılmayacağını, gerektiğinde böyle 15 Temmuz gibi bütün planları ters yüz edeceğimizi gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu 15 Temmuz'u unutturmayacağız." ifadesini kullandı.