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Buradasınız : » » 15 Temmuz kahramanlarına Özel Harekat'ta müze

15 Temmuz kahramanlarına Özel Harekat'ta müze

FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında 44 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığındaki acı, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala tazeliğini koruyor.

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15 Temmuz kahramanlarına Özel Harekatta müze

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 44 şehit veren Özel Harekat Daire Başkanlığındaki acı, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala tazeliğini koruyor.

Bombaların hedefi olan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen personelin üzerlerinden çıkan silah ve kişisel eşyalar, oluşturulan müzede sergileniyor. Polislerin uzun namlulu silahlarından beylik tabancalarına, cep telefonlarından kullandıkları otomobil anahtarına kadar kişisel eşyaları sergide yer alıyor.

Özel harekat polislerinin üzerlerine zimmetli olan, terör ve asayiş operasyonlarında kullandıkları silahların metal aksamlarındaki erime, kendilerini hedef alan bombanın da ne derece güçlü bir patlama etkisi oluşturduğunu gözler önüne seriyor.

Etiketler: fetö, PDY, özel harekat, 15 temmuz, darbe girişimi
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