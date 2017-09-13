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Buradasınız : » » 13 Eylül 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Eylül 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 848'inci hafta çekilişi yapıldı. İşte kazandıran numaralar;

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13 Eylül 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 848'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 9, 23, 27, 32 ve artı 7 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 686 bin 557 lira 65 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 22 kişi 3 bin 121 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 390 kişi 176 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 410 kişi 26 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 66 kişi 14 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 86 bin 546 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 795 kişi 4 lira 70'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 215 bin 716 kişi 2 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Balıkesir'in Bandırma ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 288 bin 522 lira 5 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 911 bin 979 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 508 bin 560 lira 45 kuruş aktarıldı.

Etiketler: şans topu, şans topu çekildi, 13 Eylül 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
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