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Buradasınız : » » 12 Temmuz 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

12 Temmuz 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 839'uncu hafta çekilişi yapıldı. İşte kazandıran numaralar;

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12 Temmuz 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 839'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 8, 10, 26, 27 ve artı 11 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 712 bin 272 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 23 kişi 3 bin 255 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 212 kişi 353 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 677 kişi 37 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 508 kişi 19 lira 35'er kuruş, 3 bilen 84 bin 492 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 23 kişi 5 lira 70'er kuruş, 1 artı 1 bilen 205 bin 364 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Eskişehir'in Odunpazarı ve Bursa'nın Nilüfer ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 3 milyon 171 bin 824 lira 65 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 994 bin 832 lira 8 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 554 bin 692 lira 39 kuruş aktarıldı.

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