Zonguldak'ta asayiş ve narkotik uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, il genelinde mahalle aralarında uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarının yakalanması için metruk binalar ve umuma açık yerlerde arama yaptı.

Şehrin huzur ve asayişini sağlamak için yapılan uygulamada yer alan yaklaşık 100 personel, 21 ekip halinde kentin farklı noktalarındaki metruk binalar ve diğer alanlarda arama yaptı, şüphelilerin kimliklerini sorguladı.

Metruk binalardaki aramalara narkotik dedektör köpeği "Dark" da katıldı.

Ekipler, terk edilmiş 49 ev, okul ve binada yaptıkları incelemede uyuşturucu bağımlılarının bali, çakmak gazı ve esrar kullanımında kullandığı çeşitli malzemeler buldu.

Bu arada ekipler, Üzülmez Mahallesi'ndeki metruk binaları incelediği sırada alkol kullanan 5 kişinin üst aramasının ardından Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Alkol kullanan kişileri söz konusu yerden uzaklaştıran ekipler ayrıca 11 Nisan'da ''Bonzai'' adı verilen sentetik uyuşturucuyu kullandığı iddiasıyla yaşamını yitiren Aşkın Bilge'nin (26) isimli gencin bulunduğu Rüzgarlımeşe Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokağı'ndaki metruk ev ve çevresinde de arama çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin, gencin ölü bulunduğu evin giriş noktalarını kapatarak metruk binaya girişi engellediği görüldü. AA