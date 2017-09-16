  • 16 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.44
    EURO 4.121
  • BIST 107741.7
    ALTIN 145.873
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Zonguldak'ta asayiş ve narkotik uygulaması

Zonguldak'ta asayiş ve narkotik uygulaması

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Zonguldakta asayiş ve narkotik uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, il genelinde mahalle aralarında uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarının yakalanması için metruk binalar ve umuma açık yerlerde arama yaptı.

Şehrin huzur ve asayişini sağlamak için yapılan uygulamada yer alan yaklaşık 100 personel, 21 ekip halinde kentin farklı noktalarındaki metruk binalar ve diğer alanlarda arama yaptı, şüphelilerin kimliklerini sorguladı.

Metruk binalardaki aramalara narkotik dedektör köpeği "Dark" da katıldı.

Ekipler, terk edilmiş 49 ev, okul ve binada yaptıkları incelemede uyuşturucu bağımlılarının bali, çakmak gazı ve esrar kullanımında kullandığı çeşitli malzemeler buldu.

Bu arada ekipler, Üzülmez Mahallesi'ndeki metruk binaları incelediği sırada alkol kullanan 5 kişinin üst aramasının ardından Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Alkol kullanan kişileri söz konusu yerden uzaklaştıran ekipler ayrıca 11 Nisan'da ''Bonzai'' adı verilen sentetik uyuşturucuyu kullandığı iddiasıyla yaşamını yitiren Aşkın Bilge'nin (26) isimli gencin bulunduğu Rüzgarlımeşe Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokağı'ndaki metruk ev ve çevresinde de arama çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin, gencin ölü bulunduğu evin giriş noktalarını kapatarak metruk binaya girişi engellediği görüldü. AA

Etiketler: zonguldak, narkotik, asayiş uygulaması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER