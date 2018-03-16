Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan yerli silahlar bu tesislerde üretiliyor

Gelişmiş muharebe sistemlerinin üretim üssü ASELSAN’ın Sivas tesislerinde, yerli piyade tüfeği MPT-76’nın nişangahı, gece ve gündüz dürbünleri, termal objektifler ve tank görüş sistemleri üretiliyor.

Muharebe alanında termal sistemler, gelişmiş lensler ve nişangahlar hayati öneme sahip.

Mehmetçik bu sistemler sayesinde gece gündüz teröristlere ait hedeflere nokta atış yapabiliyor.

Mercekler sadece Sivas'ta üretiliyor

Mat haldeki bu mercekler burada özel makinalardan geçiyor ve özel solisyonlar kullanılarak parlatma işlemi gerçekleşiyor. Solisyonun ardından mercekler parlak hale geliyor.

Ayrıca merceklerin Türkiye'den başka yerde olmadığı ve sadece Sivas'ta üretildiği aktarıldı.

Üretimin ardından Mehmetçiğe gönderiliyor

Türkiye’nin gururu Milli Piyade Tüfeği MPT 76’ların nişangahı ve termal objektifler, hassas üretim sürecinden sonra çatışma bölgelerine gönderiliyor.



Mehmetçiğin kullandığı cihazlardan birisi de gece görüş dürbünü. Bu dürbünler gece karanlığında 200 metreye kadar görüş açısını artırıyor.

Gece görüş dürbünleri, Filipinler ordusu tarafından da kullanılıyor.

Dünyaya ihraç ediliyor

Kilometrelerce öteden hedefi tespit etmeye yarayan lenslerin ölçme ve merkezleme işlemi de bu tesiste yapılıyor. Hedef, lens üretimini 70 binden 100 bine çıkarmak.

Kara harekatlarının bel kemiği tanklarda kullanılan silahların optik hizalamasını yapan horoskoplar da yine ASELSAN tarafından üretiliyor.

ASELSAN’ın Sivas tesislerinde üretilen ürünler Kazakistan, Ürdün ve Katar'a da gönderiliyor.

Kaynak: TRT Haber