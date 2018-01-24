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Buradasınız : » » "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe Türk bayrağı ile fındık gönderdiler

"Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe Türk bayrağı ile fındık gönderdiler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe moral vermek amacıyla Samsun'dan 15 koli içinde fındık ve Türk bayrağı gönderildi.

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&quot;Zeytin Dalı Harekatı&quot;na katılan Mehmetçiğe Türk bayrağı ile fındık gönderdiler

İlkadım Belediyesi'nde düzenlenen törende, harekata katılan askerlerin sağ salim Türkiye'ye dönmesi için dua edildi.

İlkadım Belediye Başkan Vekili Hakan Akyüz, hudut güvenliğini ve bölgede istikrarı sağlamak için başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan askerlere moral vermek istediklerini söyledi.

Harekatın Afrin'de teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak üzere yapıldığını belirten Akyüz, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir. Devletimizin meşru müdafaa hakkı olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın tek hedefi bölgeyi kana bulayan, mazlumlara zulmeden ve ülkemizi tehdit eden terör örgütleri ve teröristlere karşıdır. Allah, ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.

Törenin ardından 15 koli fındık ile Türk bayrakları, Kilis'teki sınır karakoluna ulaştırılmak üzere kargoya verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Samsun, fındık
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