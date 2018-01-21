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Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin terör propagandasına gözaltı kararı

Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili sosyal medyada gerçek dışı bilgiler paylaşanlara yönelik inceleme başlatıldı.

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Zeytin Dalı Harekatına ilişkin terör propagandasına gözaltı kararı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili, sosyal medyada PKK lehine propaganda yapan ve gerçek dışı bilgi paylaşanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'na kara propaganda

İstanbul, Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıklarınca sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapanlar takibe alındı.

Başsavcılıklar, Afrin'de çekildiği ileri sürülen ve gerçeği yansıtmayan fotoğraf paylaşımlarını da incelemeye aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/PYD propagandası yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi.

Muş ve Mardin'de ise 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kilis'te bir köyde yapılan operasyonda PKK'ya silah sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 5 uzun namlulu silah ve bir tabanca ele geçirildi.

Öte yandan Tunceli merkez kırsalında süren terör operasyonlarında ise, PKK'ya ait 3 sığınak ve bir mağara içerisinde çok sayıda tıbbi malzeme,ilaç ve yaşamsal malzeme bulundu.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: zeytin dalı, son dakika
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