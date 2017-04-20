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Zehir tacirlerine 400 polisle operasyon: 26 tutuklama

İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 26 kişi tutuklandı.

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Zehir tacirlerine 400 polisle operasyon: 26 tutuklama

İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 26 kişi tutuklandı.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11 Nisan'da Sarıyer'de düzenlediği ve 400 polisin katıldığı operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişinin işlemleri tamamlandı.

Hastanede doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 26 şüpheli tutuklandı.

Sarıyer'de 11 Nisan'da, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin de katılımıyla helikopter destekli operasyonda, 35 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmiş, sokakta uyuşturucu sattıkları iddia edilen 26 kişi yakalanmıştı.

Operasyonda, 986 gram bonzai, 793 gram toz esrar, 975 gram ot esrar, 8 gram ezilmiş halde uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan zımba, birer adet sahte sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı, ruhsatsız 4 tüfek, 3 tabanca, 156 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirilmişti.

Etiketler: İstanbul, Sarıyer, uyuşturucu operasyonu
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