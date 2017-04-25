Yurtta '57. Alay Vefa Yürüyüşü'

Edirne, Kırklareli, Diyarbakır ve Tekirdağ'da, "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Selimiye Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar sabah namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi, Türk bayrağı dağıtıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü anısına 102 metrelik Türk bayrağı ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük boy posterini taşıyan vatandaşlardan oluşan kortej, Selimiye Camisi'nden Balkan Şehitliği'ne yürüdü.

Şehitlikte düzenlenen törende de Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Etkinliğe, kurum müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" etkinliği kapsamında Hızırbey Camisi'nde vatandaşlar ve öğrenciler sabah namazı kıldı, dua etti. Namazın ardından cami bahçesinde çorba ikram edilerek vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Vatandaşlar daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla şehitliğe yürüdü. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş ise etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, Çanakkale ruhunu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

Gönül gözüyle yürüdü

Kırklareli'nde yaşayan görme engelli 27 yaşındaki Berkay Gürpınar da yürüyüşe katıldı.

Gürpınar, elinde taşıdığı Türk bayrağı ile zaman zaman ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' şeklinde slogan attı.

Gürpınar, vatanını hiç göremese bile gönül gözüyle aşık olduğunu söyledi. Bu vatan için canını vermeye seve seve hazır olduğunu vurgulayan Gürpınar, ''Vatanımı görmek isterdim ama bu da Allah'ın takdiri. Gözlerimle göremesem bile vatanımı canı gönülden seviyorum." diye konuştu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da, düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" etkinliği kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, tarihi Orta Camisi'nde sabah namazı kılarak, dua etti.

Namazın ardından çorba ikram edildi, Türk bayrağı dağıtıldı. Vatandaşlar daha sonra 102 metrelik bayrakla Hükümet Caddesi'nden sahil dolgu alana kadar temsili yürüyüş gerçekleştirdi. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Diyarbakır

Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitleri, Diyarbakır'da sabah namazının ardından "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" ile anıldı.

Cami önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla salavat ve tekbirler eşliğinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Diyarbakır Kara Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.