  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.952
    EURO 4.713
  • BIST 104539.41
    ALTIN 163.638
Reklamı Aç
Buradasınız : » » Yurt genelinde zehir tacirlerine büyük darbe

Yurt genelinde zehir tacirlerine büyük darbe

Yurt genelinde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 3 ton 41 kilogram esrar, 2 ton 439 kilogram eroin ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yurt genelinde zehir tacirlerine büyük darbe

Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt genelinde son bir ayda düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 3 ton 41 kilogram esrar, 2 ton 439 kilogram eroin ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde 21 Ekim-21 Kasım tarihlerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 ton 41 kilogram esrar, 2 ton 439 kilogram eroin, 3 milyon 317 bin ecstasy hap, 174 bin 708 kenevir, 16 bin 590 captagon hap, 887 kilogram kimyasal madde, 567 kilo 106 gram skunk, 6 bin 749 sentetik uyuşturucu, 37 kilo 42 gram sentetik kannabinoid, 34 kilo 430 gram afyon, 23 kilo 310 gram metamfetamin ile 6 kilo 399 gram kokaine el konuldu.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER