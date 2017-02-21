Yurt genelinde FETÖ operasyonları sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Uludağ Üniversitesinde (UÜ) aktif olarak çalışan ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"'u kullandığı tespit edilen 7 kişi ile aranan bir örgüt üyesi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, UÜ'de aktif olarak çalışan 8 kişi hakkında "terör örgütüne üye olmak ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"'u kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Bu şüphelilere ait bir adreste ise başka bir FETÖ/PDY soruşturmasından aranan kişi de örgütün parası olarak değerlendirilen 38 bin dolar ve bir miktar Türk lirasıyla yakalandı.

Şüphelilerin, örgüt liderinin verdiği talimata uyarak Bank Asya'yı kurtarmak amacıyla bu bankaya para yatırdıkları da belirlendi.

Zanlılar emniyete getirilirken, bulunamayan bir kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Adıyaman merkezli operasyon

Adıyaman merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 20 kamu çalışanı gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün kamu yapılanmasına yönelik soruşturması çerçevesinde, Adıyaman, İstanbul, Muğla, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Siirt'te eş zamanlı operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan daha önce meslekten ihraç edilmiş kamu çalışanı 20 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.