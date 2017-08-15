Yüksekova'da PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Güvenlik güçlerince, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arazi aramasında, silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) internet sitesinden, dün meydana gelen "yurt içi olaylar"a ilişkin verilen bilgiye göre, Yüksekova'da devam eden operasyon kapsamındaki arazi aramasında, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir el bombası ele geçirildi, iki el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Öte yandan, mağara içerisinde bulunan bir el yapımı patlayıcı imha edilirken 134 muhtelif fişek ve dört el bombasıyla çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.