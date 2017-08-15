  • 15 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.543
    EURO 4.15
  • BIST 107614.47
    ALTIN 144.587
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yüksekova'da PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Yüksekova'da PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Güvenlik güçlerince, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arazi aramasında, silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yüksekovada PKKya ait çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Güvenlik güçlerince, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arazi aramasında, silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) internet sitesinden, dün meydana gelen "yurt içi olaylar"a ilişkin verilen bilgiye göre, Yüksekova'da devam eden operasyon kapsamındaki arazi aramasında, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir el bombası ele geçirildi, iki el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Öte yandan, mağara içerisinde bulunan bir el yapımı patlayıcı imha edilirken 134 muhtelif fişek ve dört el bombasıyla çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Etiketler: Yüksekova, PKK, teröristler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER