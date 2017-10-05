  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

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Yüksekova şehitlerine veda

Hakkari Yüksekova'da şehit düşen askerlerden ikisi memleketlerinde toprağa verildi.

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Yüksekova şehitlerine veda

Türkiye Yüksekova şehitlerine veda ediyor.

Sözleşmeli er Abdil Kılınç'ın cenazesi Afyonkarahisar, Olcay Çelik'in cenazesi de Çankırı'da son yolculuklarına uğurlandı.

Diğer şehitler Gökhan Topal Çankırı'da, Ömer Doğan da Karaman'da ikindi vakti toprağa verilecek.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Şehitlerden ikisi öğle vakti düzenlenen törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Sözleşmeli Er Abdil Kılınç Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Karayokuş köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile binlerce kişi katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da, törene katılarak şehit ailesinin acısını paylaştı.

Diğer şehit sözleşmeli er Olcay Çelik için de de memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde tören düzenlendi.

Şehit askerin cenazesi daha sonra Yüklü köyünde defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Topal'ın cenazesi Çankırı'da ve Ömer Doğan'ın cenazesi de Karaman'da ikindi vakti düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verilecek. 
 

Etiketler: Hakkari, Yüksekova, şehit, cenaze
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