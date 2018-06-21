Yüksek Seçim Kurulu elektrik kesintisi için önlem aldı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Mithatpaşa Caddesi'ndeki başkanlık binasında, seçim öncesi ve seçim sırasında olası elektrik kesintilerine karşı tedbirler alındı.

YSK Başkanlığı binasındaki jeneratöre ek olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerince yeni jeneratör kuruldu.

Seçim gecesi elektrik kesintisine karşı YSK'nın mevcut jeneratörü devreye girecek, bunun çalışmaması halinde ise yeni kurulan jeneratör çalışacak.

Bu arada oy sayımı yapılacak merkezler için de benzer tedbirler uygulanacak.

Kaynak: AA