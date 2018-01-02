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Yolu kar ve tipiden kapanan köydeki hasta kurtarıldı

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle hastaneye götürülemeyen kalp hastası kadın sağlık ve karayolları ekiplerinin 4 saatlik mesaisi sonucu hastaneye ulaştırıldı.

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Yolu kar ve tipiden kapanan köydeki hasta kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 kilometre uzaklıktaki Yeni Işık köyüne bağlı Yukarı Olukbaşı mezrasında rahatsızlanan kalp hastası Hasibe Dilce (49), yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemedi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine köye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu hastanın bulunduğu köye ulaştı.

Karla mücadele ekipleri ile köye gelen 112 acil servis ekibinin ilk müdahaleyi ambulansta yaptığı hasta, 4 saatlik çalışmayla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanın eşi Halit Dilce köyde kar kalınlığının yarım metreyi bulduğunu belirtti, "Devletimizden Allah razı olsun. Hastamızı kurtardılar. Eşimin kalp hastalığı var. Nefes darlığı yaşıyor. Hastaneyi aradım. Ambulansı gönderdiler, kepçe de geldi." dedi.
Kaynak: AA

Etiketler: kar, hasta, Hakkari, ambulans
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