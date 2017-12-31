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Buradasınız : » » Yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. İkramiyeyi İstanbul, Samsun, KKTC ve Antalya paylaştı.

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Yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0798081" numaralı bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı.

Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye "2551923" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "9201621", 1 milyon liralık ikramiyenin kazandıran numaraları "8757022" ve 500 bin liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "4136086" oldu.

Çekilişte amorti rakamları ise (4) ve (6) olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: yılbaşı büyük ikramiyesi
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