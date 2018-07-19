  • 19 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.836
    EURO 5.622
  • BIST 92707.64
    ALTIN 189.439
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yatağan Termik Santrali'nde göçük

Yatağan Termik Santrali'nde göçük

Muğla Yatağan'da termik santrale kömür taşıyan bant sistemi çöktü. Olayda çok sayıda işçi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yatağan Termik Santralinde göçük

Yatağan Termik Santrali'nde gerçekleşen gözükle ilgili açıklama yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, "Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu ilk olarak olay yerinde 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler içerde kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi. 

Santraldeki kurtarma çalışmaları sürerken ambulanslara alınan yaralılar bölgedeki hastanelere gönderildi.  

Kaynak: AA

Etiketler: yatağan termik santrali, yaralı, göçük
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER