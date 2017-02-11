Yarıyıl tatilinde bin 250 izci Bolu'da kamp yaptı

Yarıyıl tatilinde, Türkiye İzcilik Federasyonu'nun (TİF), Bolu Aladağ'da bulunan kamp ve eğitim merkezinde bin 250 öğrenci kamp yaptı.

Aladağ bölgesinde bulunan ve hem yaz hem de kış aylarında binlerce izcinin gelerek kamp yaptığı Tevfik Rüştü Günday Kamp ve Eğitim Merkezi'nde İleri Düzey Kış İzci Kampları düzenlendi.

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birer haftalık periyotlarda 3 dönem halinde düzenlenen kış kamplarına Türkiye'nin farklı yerlerinden öğrenciler geldi. Kızak, kayak, ilk yardım, karda çadır kurma ile çadırda kalma, kar mağarası yapımı ve kullanma, dağcılık, ateş çeşitlerini öğrenme, ateş yakma, beslenme, yaşam, soba yakma, odun kırma, balta ve bıçak kullanımı, karda vahşi hayvan izi takibi ve yön bulma gibi eğitimler aldı.

Yaz mevsiminde düzenlenen izcilik kamplarının tamamlayıcısı niteliğindeki kış kamplarına yoğun ilgi gösteren öğrenciler buradan, hayatlarında önemli bir yere sahip olacak birtakım temel yaşam ve doğada ayakta kalabilme bilgileri alarak ayrıldı.

Gazetecilere kış kampları hakkında bilgiler veren TİF Teknik Kurul Başkanı Süheyla Derindere Subaşı, Bolu Aladağ'da bulunan izcilik kampının 10 yıldan uzun bir süredir izcilere hizmet verdiğini anlattı.

Bu kampa yaz kış demeden her zaman binlerce izcinin geldiğini belirten Subaşı,"Yaz ve kış aylarında çocuklarımızın tüm tatillerinde tesislerimiz izcilerimizin hizmetindedir. Yaz kamplarımızın dışında kış kamplarımızda var. Özellikle Şubat aylarındaki okul tatillerinde çocuklarımız buralardaki kamplardan faydalanıyorlar." diye konuştu.

Subaşı, kış dönemi kampları kapsamında 3'üncü kampı tamamlamak üzere olduklarını söyleyerek, "Birinci dönem 522 kişi ile kamp yaptık. İkinci dönem Türkiye'nin genelinden gelen 450 civarındaki çocukla kamp yaptık. Şimdi de özellikle Suriyeli izcilerimizin olduğu bir çalışma yapıyoruz. Bu kampa da yaklaşık 270 kişi katılıyor. Kış kampı kapsamında yaklaşık bin 250 öğrenciyi burada ağırladık." ifadesini kullandı.

Subaşı, Türkiye'nin izcilik alanında Avrupa'da çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de 155 bin civarında izcimiz var. Bu sayı ile biz izcilik çalışmaları yapan Avrupa'nın ikinci büyük ülkesi konumundayız." dedi.

Subaşı, hedeflerinin lider olarak izci kalitesini arttırmak ve bu sayıyı ileri seviyelere götürebilmek olduğunu dile getirdi.