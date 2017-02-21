Viranşehir'de terör saldırısının ardından yaralar sarılıyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısının ardından vatandaşlar evlerinin bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamaya çalışıyor.

Yenişehir Mahallesi Savcılar Sitesi önünde 5 gün önce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının ardından trafiğe kapatılan bölgede evleri hasar gören vatandaşlar, bakım ve temizlik çalışmalarını büyük ölçüde bitirdi.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede yürüttüğü hasar tespit ve destek çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi.

Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, saldırının izlerinin kısa sürede silinmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Olay yerindeki hasar tespit çalışmalarının bitmek üzere olduğunu aktaran Çimşit, evleri kapalı olduğu için ulaşamadıkları vatandaşların da kaymakamlığa müracaat etmelerini beklediklerini vurguladı.

Çalışmaların yarın tamamlanmasının planlandığını belirten Çimşit, "Bizim bu çalışmamızdan sonra kademeli olarak apartman ve iş yerlerindeki hasar tespitinin neticesi raporla ortaya konulacaktır. Devletimizin bütün imkanları seferber edilerek küçük, büyük demeden tüm hasarlar karşılanacak. Devletimizin kudreti buna yetecek düzeydedir. Bütün vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede gidermeye çalışacağız." diye konuştu.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Patlamada evi hasar gören Yakup Başıbeyaz da saldırıyı lanetledi.

Olay esnasında evde olmadığını anlatan Başıbeyaz, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin, devletimizi başımızdan eksik etmesin. Eğer kim buna vesile olmuşsa Allah onların belasını versin. Milletin yerini yuvasını dağıttılar. Şu an yaralarımızı sarmaya, evimizi toparlamaya çalışıyoruz. Yapacak fazla bir şey yok. Allah'a şükür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Evi zarar gören Muzaffer Kaplan ise canlarına bir şey olmadığı için şükrettiklerini söyledi.

Pencere ve kapılarının patlama esnasında kırıldığını anlatan Kaplan, "Evde genelde kapı pencere zarar gördü, eşyalar zarar görmedi. Onlar da geçici. Hallolacak, çaresine bakıyoruz. Bir şekilde hallediyoruz, esnaf da bize yardımcı oluyor." dedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 17 Şubat'ta, Yenişehir Mahallesindeki Savcılar Sitesi'ne yönelik bombalı araçla yapılan terör saldırısında 2 kişi şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı. AA