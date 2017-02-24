'Üzerini kapatmaya çalıştıkları ruhu 15 Temmuz'da gördük'

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, Atakum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Sultan'ın Dilinden Osmanlı" konferansında yaptığı konuşmada, dünya genelinde 25 şehzade, 13 sultan olduğunu söyledi.

TRT'de başlayan Payitaht "Abdülhamid" adlı diziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Osmanoğlu, dizilere tarihi yönden bakılmaması gerektiğini savunarak, "Eksikler yanlışlar olacaktır. Benim için önemli olan o diziyi kapattıktan sonra o ruhu işleyebiliyorlar mı? Evet bu benim dedem, bu zorlukları geçirmiş, oradan mesaj çıkartabiliyor musunuz? Benim için önemli olan bu."

"Bu İ'lay-ı Kelimetullah aşkı"

Osmanoğlu, şöyle devam etti:

"Bu ruh tam anlamıyla bu zamana kadar üzerini kapatmaya çalıştıkları aşk. Bunu 15 Temmuz'da da gördük. Bu İ'lay-ı Kelimetullah aşkı. Bunu ne kadar örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar, ne değişikler yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar hiçbir zaman örtemeyeceklerini 15 Temmuz'da yaşadık ve gördük. Biz aile içerisinde de konuşuyorduk. 15 Temmuz öncesinde böyle bir durum yaşansa bir savaş Allah korusun çıksa ne tepki verir gençler, biz ne tepki veririz diye. Ben, 'Eski dönemlerdeki gibi olacağını düşünmüyorum' diye cevap verenlerden bir tanesiyim. Ama ne olduysa o gece kişilerin bile anlamlandıramadığı hareketler ettiler. İşte bu aşk İ'lay-ı Kelimetullah aşkı. Vatan aşkı böyle bir şey." AA