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Buradasınız : » » Uyuşturucuyu yutarak Türkiye'ye soktu

Uyuşturucuyu yutarak Türkiye'ye soktu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 460 gram uyuşturucuyu yutarak yurda soktuğu belirlenen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

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Uyuşturucuyu yutarak Türkiyeye soktu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde nakledip pazarlayan kişi ve gruplara yönelik çalışmalar kapsamında, Muratpaşa ilçesindeki bir otelin odasında arama yapıldı.

Aramada, 95 kapsül içinde macun esrar olduğu değerlendirilen 460 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan İran asıllı Hollanda vatandaşı A.H.R'nin uyuşturucuyu yutarak ülkeye soktuğu belirlendi.

Uyuşturucuyu Hollanda'dan getirdiği tespit edilen şüphelinin vücudunda başka uyuşturucu madde kapsülü bulunmadı.

"Uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama veya nakletme" iddiasıyla gözaltına alınan A.H.R, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: antalya, uyuşturucu
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