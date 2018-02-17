Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 14 gözaltı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti ilçe merkezinde önceden belirledikleri adreslerde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde narkotik detektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda, tabanca, pompalı tüfek ve satışa hazırlanmış bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA