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Buradasınız : » » Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda değişiklik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda değişiklik

Bakanlar Kurulu kararıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın merkez teşkilat yapısında gidilen düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında değişiklik

Bakanlar Kurulu'nun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesinde 2 daire başkanlığı ve 10 şube müdürlüğü kuruldu.

Ayrıca, Bakanlık teşkilatındaki Deniz Ticareti Genel Müdürlüğüne bağlı bir daire başkanlığı ve 2 şube müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne bağlı 1 daire başkanlığı ve 2 şube müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne bağlı 1 daire başkanlığı ve 1 şube müdürlüğü Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne bağlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: resmi gazete, Bakanlar kurulu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
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