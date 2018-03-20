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Türkiye'nin yenilenen deprem haritası elektronik ortamda

Türkiye'nin yenilenen deprem tehlike haritası elektronik ortama aktarıldı. AFAD Başkanlığı'nın internet sayfasından koordinat ve adres bilgileri girerek sorgulama yapılabilecek.

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Türkiyenin yenilenen deprem haritası elektronik ortamda

Aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'nin deprem haritası değişti. "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" çıkarıldı ve buna sair parametre değerleri tespit edildi. Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İnteraktif uygulama hazırlandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yenilenen deprem haritasını elektronik ortama aktardı. Vatandaşlar yaşadığı bölgenin deprem riskini öğrenmek için interaktif olarak hazırlanan https://tdth.afad.gov.tr internet sitesinden adres bilgilerini girerek sorgulama yapabilecek.

Test aşamasındaki sayfada yoğunluktan dolayı zaman zaman aksaklıklar yaşanabiliyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: deprem haritası, deprem
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