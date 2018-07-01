Türkiye'nin dört bir yanında Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çanakkale

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çanakkale Liman Başkanı Erol Kayalı, Kabotaj Kanunu'nun 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiğini ve bu kanun ile Türk denizlerinde kapitülasyonların sona erdiğini söyledi.

"Bu kanuna göre Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilere yapılacağı belirtildi ve yabancılara verilen imtiyazlar sona erdirildi. Ayrıca denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönem noktası oldu."

Katılımcılar, törenin ardından "Alınteri-8" isimli feribot ile denize açılarak deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler tarafından boğazda su gösterisi gerçekleştirildi.

İzmir

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, İzmir'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programında, geleneksel halat çekme yarışması, deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakma, İzmir Körfezinde yelken gösterileri ile uzaktan kumandalı tekne yarışları da yer aldı.

Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile yabancılara verilen imtiyazların sona erdirildiğini söyledi ve şöyle konuştu:

"Ülkemizde bulunan Türk sahipli yabancı bayraklı yatlar, tekneler Türk bayrağına geçmeye devam ediyor. 2018 yılında hedeflenen 6 bin tekneye çok kısa sürede ulaşıldı. Ülkemizdeki denizcilik eğitimleri uluslararası düzeyde kabul gördü. Amatör denizci sayımız 200 bini geçti, 120 bine yakın aktif gemi adamımı bulunuyor. Tersane sayımız 2003 yılında 37 iken bugün 78'e çıktı. Türk boğazlarında ise yerli ve milli gemi trafik sistemi projesini hayata geçiriyoruz. Limanlarımıza gemilerin bekleme süresini 48 saatten 168 saate çıkararak ülkemizin önemli bir ikmal merkezi olması yolunda hızla ilerliyoruz."

Zonguldak

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende, Zonguldak Liman Başkanlığı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasından sonra, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait römorkörle denize açıldı.

Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına Karadeniz’e çelenk bıraktı.

Mersin

Mersin Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu.

Mersin Liman Başkanı Murat Harun Baştürk, Kabotaj Kanunu'nun Türk denizcilik tarihinin dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"Denizler, ülkelerin refahı için vazgeçilmez öneme sahip. Denizlerin güçlü arenasını iyi kullanan ülkemiz, stratejik konumu gereği dünyada önemi giderek artan, kapitülasyonların kaldırılmasıyla Türk vatandaşlarına, denizcilik, tersanecilik, deniz taşımacılığı, deniz turizmi gibi alanlarda reformlar sağladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle çıkarılan Kabotaj Kanunu'yla ülkemiz denizcilik alanında diğer ülkelerle rekabet etmeye başladı. Türkiye, dünya denizlerinde konumuna yakışan yere ulaştı."

Refah Şehitleri Anıtı önüne kadar yürüyen protokol üyeleri ve katılımcılar, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı bir sahil güvenlik botu, Mersin Marina'da halkın ziyaretine açıldı.

Balıkesir

Balıkesir Bandırma'da düzenlenen törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Daha sonra deniz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bandırma Liman Başkanı Bahadır Ay, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Atatürk'ün yüce Türk milletine armağan ettiği en büyük başarılardan biri olduğunu söyledi.

Denizciliğin, başta deniz ticaret filosu olmak üzere gemi inşa, onarım ana ve yan sanayileri, limanlar, rıhtım ve benzeri altyapı tesisleri, acentelik, arama kurtarma ve yardım gibi destek üniteleriyle bütün bir faaliyet olduğunu anlatan Ay, şöyle konuştu:

"Bu nedenle denizciliğin her kesimi için akılcı, gerçekçi ve cesur politikalar üretip uygulamadıkça Türk denizciliğini ve dolayısıyla Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma özleminin gerçekleşemeyeceği bilinciyle, bir deniz ülkesi değil, bir denizci ülkesi olma yolunda çaba göstermeliyiz. Türk deniz ticaretinin geliştirilip güçlendirilmesi ve deniz kirliliğine karşı birey, toplum ve ülke bilincinin artırılması amaçlanmalı."

Denize, görevi başında şehit düşen deniz şehitleri anısına üzerinde "Deniz Şehitleri" yazılı çelenk bırakıldı.

Muğla

Denizcilik ve Kobataj Bayramı, Muğla Datça'da kutlandı. Törende Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın hurdaya çıkardığı gemi, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla batırıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 28 yıllık TCSG-52 gemisi, Marmaris Deniz Ticaret Odası'nın katkılarıyla konvoy eşliğinde batırılacağı Çetisuyu açıklarına getirildi.

Açığa çekilen gemiyi batırmak için su pompalandı. Geminin 18 metre derinlikteki zemine batması, alkış ve tekne kornaları eşliğinde yaklaşık 20 dakika sürdü.

Datça Akvaryum Koyu açıkları Çetisuyu mevkisinde batırılan, Sahil Güvenlik Komutanlığınca hurdaya çıkarılan 14 metre uzunluğundaki geminin, dalış turizmine ve resif oluşumuna katkı sağlaması amaçlanıyor.

Taşkızak Tersanesi'nde inşa edilerek 1990 yılında hizmete başlayan gemi, 9 Temmuz 2015'te Kekova'da hizmet dışı bırakılmıştı.

Düzce

Düzce Akçakoca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları için kürek yarışları yapıldı.

Liman mevkisinde yapılan ve vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, yaklaşık 200 sporcu kıyasıya mücadele etti. Takım halinde Karadeniz'de kürek çeken sporcular, rakiplerini geçmek için ter döktü.

Akçakoca Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Aydın, kürek yarışmalarına bir önceki sezondan daha fazla katılım olduğunu belirtti.

"Kürek yarışlarına bu bayramda yoğun katılım oldu. Bu sporlarda amacımız gençlerimize kürek sporunu sevdirmek ve onlara iyi spor yaptırmaktır. Her geçen yıl katılım artıyor. Müsabakalardan herkes memnun."

Sakarya

Sakarya Karasu'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle sahilde teknelerle seyir yapılarak kutlama düzenlendi.

Kutlamaya bir teknede katılan ilçe protokolü, denize çelenk bıraktı ve şehit denizciler için dua edildi.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Türkiye'nin kendi karasularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiği 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun, Türk denizciliğinin bağımsızlığı ve geleceği acısından büyük önem taşıdığını anlattı.

Antalya

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Antalya'da da coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Kutlamalar Daha sonra Kaleiçi Yat Limanı'nda devam etti. Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk Limanlarının işletilmesi hakkının geri alındığını hatırlattı.

Türkiye'nin üç tarafının Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi önemli denizlerle çevrili olduğunu söyleyen Bayram, denizleri birbirine bağlayan iki önemli su yoluna ve bir iç denize sahip ülkenin, tarih boyunca stratejik konumu nedeniyle öneminin arttığını vurguladı.

Tören sonrası Antalya Limanı açıklarında demirleyen TCG Barbaros F 244 Türk Savaş Gemisi, ziyaretçilerini kabul etti. Savaş gemisini ziyaret eden vatandaşlara, gemi mürettebatı tarafından bilgi verildi.

Hatay

Hatay İskenderun'da kutlama etkinlikleri kapsamında İskenderun Deniz Üs Komutanlığı, kapılarını ziyaretçilere açarak modern savaş gemilerini sergiledi.

İskenderun Limanı'nda yelkenli, yüzme yarışları, yağlı direk ve yamaç paraşütü gibi etkinler düzenlendi.

Kaynak: AA